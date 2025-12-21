Sofia Goggia vince il superG di Val d' Isere e conquista il primo successo stagionale in Coppa del Mondo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sofia Goggia trionfa in Val d?Isere. Dopo la delusione per il mancato podio in discesa (colpa di una buca sul tracciato?), la bergamasca si riscatta alla grande in superG e conquista. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

sofia goggia vince il superg di val d isere e conquista il primo successo stagionale in coppa del mondo

© Ilmattino.it - Sofia Goggia vince il superG di Val d'Isere e conquista il primo successo stagionale in Coppa del Mondo

Leggi anche: IRROMPE SOFIA! Goggia si sblocca e vince il superG di Val d’Isere davanti a Robinson e Vonn

Leggi anche: Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la vittoria in Val d’Isere? Assegno di lusso per il primo successo dell’anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; Coppa del Mondo di sci, il SuperG di St. Moritz, il risultato: vince Robinson, poi Miradoli e Goggia; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson; Sci, la diretta del superG di St.Moritz: Goggia terza davanti a Vonn, vince Robinson.

sofia goggia vince supergSofia Goggia vince il superG di Val d'Isere e conquista il primo successo stagionale in Coppa del Mondo - ), la bergamasca si riscatta alla grande in superG e ... msn.com

sofia goggia vince supergSofia Goggia vince il SuperG della Val d'Isere - L'azzurra trionfa davanti a Robinson e Vonn. corriere.it

sofia goggia vince supergSci, Goggia vince il SuperG in Val d'Isere - 24 ha vinto il superG della Val d'Isere riscattando subito la sfortunata discesa di sabato. ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.