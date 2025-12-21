Sofia Goggia vince il superG di Val d' Isere e conquista il primo successo stagionale in Coppa del Mondo
Sofia Goggia trionfa in Val d?Isere. Dopo la delusione per il mancato podio in discesa (colpa di una buca sul tracciato?), la bergamasca si riscatta alla grande in superG e conquista. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; Coppa del Mondo di sci, il SuperG di St. Moritz, il risultato: vince Robinson, poi Miradoli e Goggia; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson; Sci, la diretta del superG di St.Moritz: Goggia terza davanti a Vonn, vince Robinson.
Sofia Goggia vince il superG di Val d'Isere e conquista il primo successo stagionale in Coppa del Mondo - ), la bergamasca si riscatta alla grande in superG e ... msn.com
Sofia Goggia vince il SuperG della Val d'Isere - L'azzurra trionfa davanti a Robinson e Vonn. corriere.it
Sci, Goggia vince il SuperG in Val d'Isere - 24 ha vinto il superG della Val d'Isere riscattando subito la sfortunata discesa di sabato. ansa.it
Sofia #Goggia torna subito al successo e conquista il #SuperG di Val d’Isère, centrando la 27ª vittoria in #CoppadelMondo della sua carriera. L’olimpionica azzurra ha chiuso la gara in 1’20”24 sulla pista Oreiller- #Killy, riscattando la sfortunata discesa di sa x.com
SuperG femminile, oggi Val d’Isère. Velocità pura, traiettorie al limite e una pista che non concede margini. Azzurre in gara: Sofia Goggia Laura Pirovano Elena Curtoni Partenza alle 11:00 - facebook.com facebook
