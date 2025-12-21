Sofia Goggia ha vinto il SuperG della Val d’Isere dominando la prova dall’inizio alla fine. Seconda la neozelandese Alice Robinson, terza l’americana Lindsey Vonn, quarta l’altra azzurra Elena Curtoni. Per Goggia si tratta della 27esima vittoria in Coppa del Mondo, l’ottava in SuperG.«Ho sciato con tanto margine e la mia gara è stata condizionata dal vento», ha spiegato una volta tagliato il traguardo. «Se fossi arrivata quarta o quinta non sarei rimasta stupita. Ieri per me è stata una giornata emotivamente molto dura, ho pianto un’ora al pomeriggio per l’occasione buttata, però il dolore dell’oggi è la benzina del domani, inteso come giornata ma anche momento storico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sofia Goggia vince il SuperG della Val d’Isere

Leggi anche: Sofia Goggia vince il SuperG in Val d’Isere: primo successo della stagione

Leggi anche: Sofia Goggia è strepitosa: vince il SuperG in Val d'Isere

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; Coppa del Mondo di sci, il SuperG di St. Moritz, il risultato: vince Robinson, poi Miradoli e Goggia; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson; Sci, la diretta del superG di St.Moritz: Goggia terza davanti a Vonn, vince Robinson.

Sofia Goggia vince il SuperG in Val d’Isere: primo successo della stagione - Primo successo nella stagione di Coppa del Mondo per Sofia Goggia: l'azzurra ha trionfato nel supergigante di Val d'Isere in Francia. lapresse.it