Sofia Goggia trionfa nel superG di Val d’Isere e la leggendaria Lindsey Vonn dice | Mi ha dato una lezione
Dopo quasi un anno di digiuno, Sofia Goggia torna a conquistare una vittoria in Coppa del Mondo. Nel superG di Val d’Isere, la campionessa bergamasca ha condotto una prova attenta e priva di rischi, precedendo sul traguardo Alice Robinson e l’incredibile Lindsey Vonn, che ha vinto la discesa di la discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz qualche giorno fa. La 41enne campionessa statunitense, come riporta la Gazzetta, ha elogiato la prestazione di Goggia: “Mi ha dato una lezione”. La bergamasca ha risposto con modestia: “Non sono stata eccezionale, nella parte alta della pista ho mantenuto tantissimo controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sofia #Goggia torna subito al successo e conquista il #SuperG di Val d’Isère, centrando la 27ª vittoria in #CoppadelMondo della sua carriera. L’olimpionica azzurra ha chiuso la gara in 1’20”24 sulla pista Oreiller- #Killy, riscattando la sfortunata discesa di sa x.com
SuperG femminile, oggi Val d’Isère. Velocità pura, traiettorie al limite e una pista che non concede margini. Azzurre in gara: Sofia Goggia Laura Pirovano Elena Curtoni Partenza alle 11:00 - facebook.com facebook
