Dopo quasi un anno di digiuno, Sofia Goggia torna a conquistare una vittoria in Coppa del Mondo. Nel superG di Val d’Isere, la campionessa bergamasca ha condotto una prova attenta e priva di rischi, precedendo sul traguardo Alice Robinson e l’incredibile Lindsey Vonn, che ha vinto la discesa di la discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz qualche giorno fa. La 41enne campionessa statunitense, come riporta la Gazzetta, ha elogiato la prestazione di Goggia: “Mi ha dato una lezione”. La bergamasca ha risposto con modestia: “Non sono stata eccezionale, nella parte alta della pista ho mantenuto tantissimo controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sofia Goggia trionfa nel superG di Val d’Isere e la leggendaria Lindsey Vonn dice: “Mi ha dato una lezione”

Leggi anche: IRROMPE SOFIA! Goggia si sblocca e vince il superG di Val d’Isere davanti a Robinson e Vonn

Leggi anche: Il riscatto di Sofia! Goggia trionfa nel SuperG davanti a Robinson e Vonn

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; SuperG di St. Moritz: Goggia terza davanti a Vonn. Primo trionfo per Robinson, Shiffrin fuori; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson; Coppa del Mondo di sci, il SuperG di St. Moritz, il risultato: vince Robinson, poi Miradoli e Goggia.

Sofia Goggia vince il superG di Val d'Isere e conquista il primo successo stagionale in Coppa del Mondo - ), la bergamasca si riscatta alla grande in superG e ... msn.com