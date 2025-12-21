Sofia Goggia trionfa al SuperG vittoria numero 27 in Val d’Isere
Una straordinaria Sofia Goggia trionfa al superG della Coppa del mondo femminile in Val d'Isère. La campionessa bergamasca, scesa con il pettorale numero 6, ottiene il primo successo stagionale con il crono di 1'20"24, il 27esimo nel circuito iridato. Staccata di 15 centesimi la neozelandese Alice Robinson, mentre al terzo posto la statunitense.
