Sofia Goggia trionfa al SuperG vittoria numero 27 in Val d’Isere

Goggia infinita: trionfa nel SuperG in Val d’Isere davanti a Robinson e Vonn! Curtoni 4ª - La campionessa dopo il successo ha detto: "Ero molto arrabbiata per l'errore fatto in discesa, ho buttato via un'occasione enorme" ... tuttosport.com

Sofia Goggia vince il SuperG in Val d’Isere: primo successo della stagione - Primo successo nella stagione di Coppa del Mondo per Sofia Goggia: l'azzurra ha trionfato nel supergigante di Val d'Isere in Francia. lapresse.it

Sci, #SofiaGoggia trionfa nel SuperG in Val d’Isere x.com

Sofia Goggia torna subito al successo e conquista il SuperG di Val d’Isère, centrando la 27ª vittoria in Coppa del Mondo della sua carriera. L’olimpionica azzurra ha chiuso la gara in 1’20”24 sulla pista Oreiller-Killy, riscattando la sfortunata discesa di sabato facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.