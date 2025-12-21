Sofia Goggia firma il primo trionfo della stagione | vince il SuperG in Val d’Isere | VIDEO
“Ero molto arrabbiata per l’errore fatto in discesa, ma la prova di ieri mi ha dato la forza per reagire oggi“. E’ lei, Sofia Goggia, l’orgoglio dello sci italiano, che a fine pista, mostra lo spirito dell’atleta per eccellenza e commenta la sua gara da brividi a fior di pelle appena conclusa ricordando l’amarezza per . L'articolo Sofia Goggia firma il primo trionfo della stagione: vince il SuperG in Val d’Isere VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
