Già pronta per i Giochi di Milano-Cortina: Sofia Goggia ritorna a vincere in Coppa del mondo. La campionessa azzurra ha firmato il Supergigante della Val d'Isere. Per Goggia quella ottenuta sulla pista Oreiller-Killy è la vittoria numero 27 della carriera, il 65esimo podio. La sciatrice bergamasca è ritornata sul gradino più alto del podio dopo undici mesi, precisamente dal successo del 18 gennaio in discesa libera a Cortina d'Ampezzo. 'Sofi' aveva vinto l'ultima volta in SuperG il 15 dicembre dello scorso anno a Beaver Creek. La portacolori delle Fiamme Gialle, che ha fatto la differenza nel secondo tratto del tracciato francese, ha tagliato il traguardo in 1'20"24. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sofia Goggia è tornata: vince il SuperG in Val d'Isere, è già pronta per le Olimpiadi

Sofia Goggia trionfa nel superG di Val d’Isere e la leggendaria Lindsey Vonn dice: “Mi ha dato una lezione” - Come Sofia Goggia è tornata alla vittoria nel superG di Val d'Isere battendo Alice Robinson e Lindsey Vonn, conquistando il suo 27° successo in Coppa del Mondo. ilfattoquotidiano.it