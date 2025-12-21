Sofia Goggia è tornata | vince il SuperG in Val d' Isere è già pronta per le Olimpiadi
Già pronta per i Giochi di Milano-Cortina: Sofia Goggia ritorna a vincere in Coppa del mondo. La campionessa azzurra ha firmato il Supergigante della Val d'Isere. Per Goggia quella ottenuta sulla pista Oreiller-Killy è la vittoria numero 27 della carriera, il 65esimo podio. La sciatrice bergamasca è ritornata sul gradino più alto del podio dopo undici mesi, precisamente dal successo del 18 gennaio in discesa libera a Cortina d'Ampezzo. 'Sofi' aveva vinto l'ultima volta in SuperG il 15 dicembre dello scorso anno a Beaver Creek. La portacolori delle Fiamme Gialle, che ha fatto la differenza nel secondo tratto del tracciato francese, ha tagliato il traguardo in 1'20"24. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
