Una discesa fantastica quella di Sofia Goggia che ha concluso al meglio il week-end di Coppa del Mondo con la netta vittoria del SuperG in val d'Isere: la bergamasca è arrivata davanti a tutti con il tempo di 1'20"24 davanti una delle avversarie più temibili su questa pista, la neozelandese Alice Robinson (1'20"39) mentre al terzo posto si è piazzata l'americana Lindsey Vonn con il tempo di 1'20"60. Bene anche un'altra azzurra, Elena Curtoni, che ha chiuso con il tempo di 1'20"97. La felicità di Sofia. Con la vittoria odierna la Goggia ha ottenuto il successo numero 27 in Coppa del Mondo. " Ho sciato con tanto margine e la mia gara è stata condizionata dal vento", ha spiegato a caldo ai microfoni della Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sofia Goggia è strepitosa: vince il SuperG in Val d'Isere

