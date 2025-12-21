Sofia Goggia è strepitosa | l'azzurra si prende la vittoria nel SuperG della Coppa del Mondo di sci
Sofia Goggia trionfa nel Super-G di Val d'Isere nella Coppa del mondo di sci alpino. Per la sciatrice azzurra si tratta della prima vittoria stagionale. L'azzurra chiude davanti a Mikaela Shiffrin e Alice Robinson. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sofia Goggia è strepitosa: l’azzurra si prende la vittoria nel SuperG della Coppa del Mondo di sci - Per la sciatrice azzurra si tratta della prima vittoria stagionale. fanpage.it
Sofia Goggia è tornata! Strepitosa vittoria nel Super G di Beaver Creek - Dopo l’ottimo secondo posto conquistato in discesa libera al ritorno in gara, 313 giorni dopo l’infortunio, Sofia Goggia aveva detto di aver sciato “all’80% del proprio potenziale” e che quei 16 ... bergamonews.it
Il miracolo di Sofia Goggia: mano sulla neve, si salva e resta in gara nella discesa della Val d'Isere - Il miracolo di Sofia Goggia: mano sulla neve, si salva e resta in gara nella discesa della Val d'Isere video VIDEO SCI ALPINO FEMMINILE - neveitalia.it
Sofia #Goggia torna subito al successo e conquista il #SuperG di Val d’Isère, centrando la 27ª vittoria in #CoppadelMondo della sua carriera. L’olimpionica azzurra ha chiuso la gara in 1’20”24 sulla pista Oreiller- #Killy, riscattando la sfortunata discesa di sa x.com
SuperG femminile, oggi Val d’Isère. Velocità pura, traiettorie al limite e una pista che non concede margini. Azzurre in gara: Sofia Goggia Laura Pirovano Elena Curtoni Partenza alle 11:00 - facebook.com facebook
