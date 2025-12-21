Sofia Goggia è strepitosa | l'azzurra si prende la vittoria nel SuperG della Coppa del Mondo di sci

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sofia Goggia trionfa nel Super-G di Val d'Isere nella Coppa del mondo di sci alpino. Per la sciatrice azzurra si tratta della prima vittoria stagionale. L'azzurra chiude davanti a Mikaela Shiffrin e Alice Robinson. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

