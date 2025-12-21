Slittino | doppietta tedesca nel singolo misto a Lake Placid Fuori dalla top-5 Fischnaller Hofer
Si chiude il weekend di Lake Placid con la prova del singolo misto. L’ultimo appuntamento del 2025 per la Coppa del Mondo di slittino è andato in scena con qualche difficoltà tecnica in terra statunitense, che ha costretto gli organizzatori ad annullare addirittura, dopo qualche rinvio, la prova del doppio misto. Tedeschi ancora dominanti: Germania 2, con Max Langenhan e Merle Fräbel, ha trionfato in 1’47?611, precedendo di 0.134 secondi i connazionali di Germania 1, Felix Loch e Julia Taubitz. Il podio è stato completato da Austria 2, con Jonas Müller e Dorothea Schwarz. Un po’ di delusione per i padroni di casa fuori dal podio: quarta piazza per USA 2 di Tucker West e Summer Britcher. 🔗 Leggi su Oasport.it
