slittino alpino oberhofer vince nel singolo di winterleiten tanti podi per gli azzurri

Va in archivio il primo fine settimana della Coppa del Mondo di slittino alpino 2025-2026. Il weekend inaugurale si è disputato ad Obdach-Winterleiten e ha visto due round stagionali. Nella giornata di ieri l’Italia aveva conquistato una sontuosa tripletta nella gara di singolo maschile, quindi doppio podio nella gara femminile, mentre nel doppio erano arrivati un altro secondo e terzo posto. Oggi, nelle ripetizioni delle gare, Nella gara di doppio il successo è andato agli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger con il tempo di 1:05.44. Seconda posizione per i nostri Matthias e Peter Lambacher con un distacco di 86 centesimi, mentre completano il podio gli azzurri Tobias Paur e Andreas Hofer a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

