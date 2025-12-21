Sirene doriane per Esposito Le trattative

"Sul mercato occorre fare in fretta". L'invocazione scandita da Donadoni, ad attestare la necessità urgente di immettere giocatori di qualità per salvare una situazione gravissima, viaggia parallela con le intenzioni del ds Melissano che ha già pronti cinque giocatori da ingaggiare i primi giorni di gennaio. Trattasi di un attaccante, un centrocampista, un trequartista un difensore e un portiere. I nomi ricorrenti sono quelli del portiere Bardi, del difensore Sernicola, dei centrocampisti Valoti e Verdi, dell'attaccante Mendes, ma sul taccuino del ds aquilotto vi sono anche altri prospetti, a partire dal bomber Duric che, però, attende una chiamata dalla Serie A.

