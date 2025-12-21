Cervia (Ravenna) 21 dicembre 2025 – “ Apprendiamo dagli organi di stampa delle indagini in corso relativamente a possibili lesioni e maltrattamenti perpetrati dal sindaco di Cervia nei confronti della moglie. Quanto avvenuto, se le indagini confermeranno le accuse, è di una gravità inaudita che getta una luce sinistra su una istituzione, quella municipale, che non può permettersi di essere lambita da simili ombre ”. Recita così la nota congiunta a firme di Marta Farolfi, Alberto Ferrero e Annalisa Pittalis, rispettivamente Senatrice, Consigliere regionale - Coordinatore provinciale, e Consigliere comunale - Coordinatore comunale) di Fratelli d’Italia, sulla vicenda che ha coinvolto Mattia Missiroli, primo cittadino di Cervia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Fratelli d'Italia tuona: “Il Pd gli chieda di fare un passo indietro”

Leggi anche: Cervia, il sindaco Pd Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Leggi anche: Cervia, il sindaco Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Missiroli respinge le accuse; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”; «Maltrattamenti alla moglie». Indagato il sindaco di Cervia; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie.

Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti” - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando ... fanpage.it