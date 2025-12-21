Sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie Fratelli d' Italia tuona | Il Pd gli chieda di fare un passo indietro
Cervia (Ravenna) 21 dicembre 2025 – “ Apprendiamo dagli organi di stampa delle indagini in corso relativamente a possibili lesioni e maltrattamenti perpetrati dal sindaco di Cervia nei confronti della moglie. Quanto avvenuto, se le indagini confermeranno le accuse, è di una gravità inaudita che getta una luce sinistra su una istituzione, quella municipale, che non può permettersi di essere lambita da simili ombre ”. Recita così la nota congiunta a firme di Marta Farolfi, Alberto Ferrero e Annalisa Pittalis, rispettivamente Senatrice, Consigliere regionale - Coordinatore provinciale, e Consigliere comunale - Coordinatore comunale) di Fratelli d’Italia, sulla vicenda che ha coinvolto Mattia Missiroli, primo cittadino di Cervia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Cervia, il sindaco Pd Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie
Leggi anche: Cervia, il sindaco Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie
Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Missiroli respinge le accuse; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”; «Maltrattamenti alla moglie». Indagato il sindaco di Cervia; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie.
Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti” - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando ... fanpage.it
Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti. Lui: “Accuse infamanti” - L'ex volto del reality calcistico è accusato di violenza sulla moglie. ilfattoquotidiano.it
Sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie - Missiroli è primo cittadino dal giugno del 2024 quando è stato eletto con il 56% delle preferenze sostenuto da un 'campo largo' che oltre al Pd comprendeva M5s, Verdi Sinistra e due liste civiche ... tg24.sky.it
Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando - facebook.com facebook
Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.