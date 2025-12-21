Simboli e potere la rivoluzione morbida ma inesorabile di Leone

La transizione tra Bergoglio e Prevost non è una successione: è una cesura silenziosa, quasi chirurgica nella sua compostezza. Non c'è stato un vero «dopo Francesco». C'è stato, piuttosto, un ordinato «archiviare» Francesco. Come se la storia avesse deciso di riprendere il discorso da dove Benedetto XVI lo aveva lasciato in sospeso. Il segnale è arrivato presto. Alla presenza dell'ormai «risuscitato» monsignor Georg Gänswein, figura-simbolo del papato ratzingeriano, Papa Leone XIV ha conferito al maestro Riccardo Muti, al termine del Concerto di Natale, lo speciale «Premio Ratzinger», solitamente riservato a teologi e filosofi.

