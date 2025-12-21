Sigismondo d’oro 2025 a EducAid e Salesiani Don Bosco Il sindaco | La forza di Rimini è nella sua comunità

Il Sigismondo d’oro 2025 è stato conferito quest’anno a EducAid e ai Salesiani Don Bosco Rimini, due realtà che promuovono valori di solidarietà e impegno sociale. Il sindaco ha sottolineato come la forza di Rimini risieda nella sua comunità, capace di sostenere iniziative di tutela e sviluppo sociale. Il riconoscimento intende valorizzare l’impegno di queste realtà nel contribuire al benessere collettivo e alla crescita civile della città.

