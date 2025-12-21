Siena Jazz riconoscimenti e borse di studio all’Inner Wheel

L’Inner Wheel Club Siena ha deciso di sostenere Siena Jazz attraverso un riconoscimento speciale. Durante la cena degli auguri, la presidente Claudia Bardi e le socie hanno deliberato di donare una borsa di studio a una studentessa meritevole dell’Accademia Nazionale del Jazz, selezionata dall’istituzione stessa. Questa iniziativa testimonia l’interesse dell’associazione nel promuovere l’eccellenza musicale e il talento giovanile.

L'Inner Wheel Club Siena premia Siena Jazz in una serata di auguri, premiazioni e ovviamente musica. Durante la tradizionale cena degli auguri, la presidente Claudia Bardi e le socie hanno deliberato fra i services dell'anno, di donare una borsa di studio ad una studentessa meritevole del Siena Jazz-Accademia Nazionale del Jazz, scelta ad insindacabile giudizio dell'Accademia. Alla presenza del presidente del Siena Jazz Massimo Mazzini e del direttore artistico Silvia Bolognesi, è stata consegnata la borsa di studio alla studentessa del corso di canto Eleonora Rosa, che dopo una suggestiva esibizione accompagnata dal contrabbasso dalla stessa direttrice, ha ricevuto questa sorpresa natalizia.

