Sicilia Finanziaria e legge di Stabilità 2026 2028 | ecco le misure chiave

La Regione Sicilia ha approvato la manovra finanziaria e la legge di Stabilità 2026/2028, con una dotazione complessiva di circa 1,5 miliardi di euro. Questi strumenti normativi definiscono le linee di intervento e le prioritità di spesa per i prossimi anni. Per approfondimenti sulle misure e sugli effetti, continua a leggere. Sicuramente, si tratta di un passaggio importante per il territorio.

La manovra finanziaria e la legge di Stabilità 20262028 approvate dall'Assemblea regionale siciliana valgono circa 1,5 miliardi di euro. Un pacchetto articolato che interviene su lavoro, imprese, sociale ed enti locali, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e la coesione sociale dell'Isola. Lavoro e occupazione. Grande attenzione è riservata all'occupazione, con tre misure per un totale di 221 milioni di euro l'anno per il prossimo triennio. Il fulcro è la "Decontribuzione Sicilia", che riconosce alle imprese un contributo pari al 10% del costo del lavoro per ogni nuova assunzione.

