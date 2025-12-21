Siap | Presto iniziativa su coordinamento forze dell' ordine

Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha condotto, su scala nazionale e anche a Genova, operazioni di sicurezza ad alto impatto. Interventi che hanno l’obiettivo di garantire la presenza dello Stato, contrastare lo spaccio di droga e rispondere alle esigenze dei cittadini alle prese con degrado. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

