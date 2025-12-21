Siamo su scherzi a Perth Milan-Como in Australia aumenta il fronte dei no Anche l’Aia è furibonda

In un contesto di crescente tensione tra le squadre coinvolte, si amplifica la disputa legata alla distribuzione dei diritti economici. Perth, Milan-Como in Australia e l’Aia sono coinvolti in una serie di opposizioni, alimentate da interessi economici di circa dodici milioni di euro. La questione riguarda la ripartizione di una somma che potrebbe influenzare significativamente le relazioni tra le parti. Siamo su scherzi a... Perth.

Tutto per una manciata di milioni. Esattamente dodici, quelli che finirebbero nelle casse della Lega Calcio, di cui un terzo o poco più andrebbe al Milan e qualcosa in meno al Como. Il derby lombardo (costretto a traslocare per l’indisponibilità di San Siro “prestato“ ai Giochi Olimpici 2026 ) continua a far discutere chi (Lega Calcio e le Proprietà dei club) ne fa una questione di marketing e chi invece (allenatori, calciatori e varie istituzioni) pensa solo all’aspetto sportivo. I vertici della Lega Calcio tengono la propria posizione, ovvero quella di voler esportare agli antipodi il modello di calcio italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Siamo su scherzi a... Perth. Milan-Como in Australia aumenta il fronte dei “no“. Anche l’Aia è furibonda Leggi anche: Milan-Como a Perth (Australia): pressioni di ?eferin (UEFA) per un ripensamento. Il motivo Leggi anche: Quanto costa andare a vedere Milan-Como a Perth, in Australia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gravina: 'Milan-Como ok a Perth, ma l'arbitraggio sia equo' - Como a Perth "è una fesseria", anche se ora il tema di discussione non è più tanto dove si scenderà in campo, ma chi dirigerà la partita di campionato ... ansa.it

Milan-Como a Perth, il commento lapidario di Salvini: "È una fesseria" - Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del convegno nazionale Asc dal titolo "Sport, giovani ... msn.com

Milan-Como si gioca a Perth. E le parole di Allegri a riguardo sono chiare - Como si giocherà a Perth: l’annuncio l’ha dato ieri sera Ezio Maria Simonelli, ai microfoni di Mediaset: Tuttosport ne riprende le dichiarazioni e titola: Alla ... milannews.it

1000 nuovi iscritti in 15 giorni.. guardate che qui non regaliamo mica niente eh siamo in 116mila ci staremo tutti A parte gli scherzi, siamo davvero grati di tutta questa partecipazione e del vostro entusiasmo Grazie a chi invita amici per fare crescere - facebook.com facebook

I VOTI A YILDIZ E LOCATELLI: SIAMO SU SCHERZI A PARTE. MAIGNAN AL MAX E TUTTO SU MAINOO youtu.be/0I9X8PBgOwI x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.