Siamo nati per rompere i silenzi Con RadioAut in onda l’inclusione
RadioAut è un’emittente che si impegna a promuovere l’inclusione e la diversità attraverso le proprie trasmissioni. Creata come uno spazio aperto e accessibile, la radio trasmette dai luoghi pubblici per coinvolgere attivamente la comunità. L’obiettivo è creare un ambiente di ascolto in cui ogni voce possa essere ascoltata e valorizzata. «Siamo nati per rompere i silenzi». Con RadioAut in onda l’inclusione.
L’EMITTENTE. Una comunità in movimento che dà spazio alle diversità, trasmettendo dai luoghi pubblici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Il carcere incontra la città: “Non siamo nati detenuti, siamo persone come voi”
Leggi anche: Un'onda di note all'ospedale di Forlì con il mago Casanova, medici e infermieri: 8 ore no-stop per rompere il silenzio della malattia
«Siamo nati per rompere i silenzi». Con RadioAut in onda l’inclusione.
«Siamo nati per rompere i silenzi». Con RadioAut in onda l’inclusione - Un progetto cresciuto con semplicità, che dimostra come dal contatto, dall’ascolto, dalle relazioni vere possano nascere nuove possibilità e visioni del futuro. ecodibergamo.it
: "" Nel mese di dicembre, LAGAP compie quest’anno i suoi primi . Un decennio fa, siamo nati per dare una casa a chi esercita la nostra attività in forma professionale e ci siamo riusciti. Il % - facebook.com facebook
Come Gesù Cristo siamo nati qua e da qua non ce ne andremo!” (padre Bashar Fowadly, parroco della chiesa del Cristo Redentore di Taybeh, West Bank) In #Cisgiordania gli attacchi dei coloni alla popolazione locale sono sempre più frequenti e violenti. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.