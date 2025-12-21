Siamo nati per rompere i silenzi Con RadioAut in onda l’inclusione

RadioAut è un’emittente che si impegna a promuovere l’inclusione e la diversità attraverso le proprie trasmissioni. Creata come uno spazio aperto e accessibile, la radio trasmette dai luoghi pubblici per coinvolgere attivamente la comunità. L’obiettivo è creare un ambiente di ascolto in cui ogni voce possa essere ascoltata e valorizzata. «Siamo nati per rompere i silenzi». Con RadioAut in onda l’inclusione.

