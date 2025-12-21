Si uccide per amore moglie e marito trovati dal figlio | cosa è successo

Una tragedia famigliare di cui nessuno sapeva nulla, il parente è andato a fare una visita e li ha trovati entrambi senza vita Una di quelle storie che fanno restare impassibili e senza parole. Lei malata e in fin di vita, lui che se ne prende cura e che, soprattutto, non riesce a stare senza di lei e al solo pensiero sta male, così ha deciso di aspettare che la moglie morisse e poi lui ha fatto altrettanto perché senza di lei non riusciva a stare. (Ansa Foto) Cityryumors.it I cadaveri di due persone – Roberto Bianchi, 78 anni, e la moglie Gabriella Botta, 77 anni – sono stati trovati intorno alle 20 all’interno di un appartamento di Uggiate, al confine con Ronago, frazione di 1. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

