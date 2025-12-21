Si tratta a Miami l’inviato di Putin | Costruttivi i colloqui con Witkoff e Kushner Zelensky | Gli Usa vogliono un vertice a tre con la Russia

A Miami si sono svolti colloqui tra rappresentanti di Mosca e degli Stati Uniti sul conflitto ucraino. L’inviato di Putin, Kirill Dmitriev, ha definito gli incontri “costruttivi”, incontrando Witkoff e Kushner. Nel frattempo, Zelensky ha indicato che gli Stati Uniti desiderano un vertice a tre con la Russia, evidenziando l’interesse per una possibile futura interlocuzione.

