Si tratta a Miami l’inviato di Putin | Costruttivi i colloqui con Witkoff e Kushner Zelensky | Gli Usa vogliono un vertice a tre con la Russia
A Miami si sono svolti colloqui tra rappresentanti di Mosca e degli Stati Uniti sul conflitto ucraino. L’inviato di Putin, Kirill Dmitriev, ha definito gli incontri “costruttivi”, incontrando Witkoff e Kushner. Nel frattempo, Zelensky ha indicato che gli Stati Uniti desiderano un vertice a tre con la Russia, evidenziando l’interesse per una possibile futura interlocuzione.
L’inviato di Mosca ai colloqui a Miami sull’Ucraina, Kirill Dmitriev, ha definito «costruttivi» i colloqui con l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense, Jared Kushner. Lo riportano le agenzie russe Ria Novosti e la Tass. «Le discussioni procedono in modo costruttivo», ha detto Dmitriev ai giornalisti russi, aggiungendo che ha annunciato che i colloqui sull’Ucraina a Miami proseguiranno anche domenica 21 dicembre. L’incontro segue i colloqui di venerdì tra Stati Uniti e funzionari ucraini ed europei. Il trilaterale. Gli Stati Uniti hanno, inoltre, proposto di ospitare a Miami nuovi colloqui diretti tra negoziatori di Ucraina e Russia, con la mediazione americana. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Ucraina, via ai colloqui Washington-Kiev a Miami. Putin vedrà l’inviato Usa Witkoff entro il 4 dicembre
Leggi anche: Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Trump: "Buone chance per un accordo di pace" | L'inviato americano Witkoff martedì vedrà Putin
Morto suicida in un deposito a Salem, nel New Hampshire, l'autore dell'attacco armato di sabato alla Brown University: si tratta di Claudio Manuel Neves-Valente, 48enne portoghese, ex studente dell'ateneo residente a Miami. Lunedì aveva anche ucciso Nun - facebook.com facebook
UCRAINA | Dmitriev: "Costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner". Tass: "Le discussioni proseguiranno anche domani" #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.