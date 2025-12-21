Si salva col segnale antiviolenza davanti all’asilo | arrestato 37enne per stalking e violenze

Sequestrata dall’amante-aguzzino davanti all’asilo, salvata dal gesto anti-violenza - La cinquantenne ha usato il segnale internazionale antiviolenza e si è rifugiata nella scuola materna; arrestato un 37enne accusato di stalking, violenza sessuale e rapina ... laprovinciadivarese.it

A Ferno una cinquantenne vittima di abusi si salva con il segnale antiviolenza - Un uomo di 37 anni è stato arrestato con l'accusa di stalking, violenza sessuale e violenza privata. varesenews.it

Picchia e violenta l'ex amante, lei si salva col segnale antiviolenza. Arrestato nel Varesotto dopo mesi di soprusi #ANSA x.com

Otto mesi di botte e abusi. La vittima si è salvata facendo il segnale antiviolenza. L'amante arrestato a Ferno - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.