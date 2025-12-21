Si salva col segnale antiviolenza davanti all’asilo | arrestato 37enne per stalking e violenze

21 dic 2025

Una relazione nata in primavera, dopo un contatto su una pagina social dedicata agli appassionati di moto, si è trasformata in pochi mesi in un incubo fatto di controllo, botte e minacce. È la storia di una donna di 50 anni che venerdì è riuscita a salvarsi grazie al segnale antiviolenza, un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

