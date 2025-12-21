Si inizia con un antipasto di pesce bianco poi una zuppa imperiale e l' arrosto di vitello E il dolce? C' è l' imbarazzo della scelta
P er il nostro pranzo, un menu di Natale che rispetta la tradizione, il servizio “buono” di una volta e la purezza dei ricami. Ma anche qualche colorato tocco eccentrico per rendere la mise en place meno formale. E i dolci? A mai finire. Gatti e Albero di Natale: come sopravvivere all’attacco felino (e salvare gli addobbi) X Leggi anche › È tempo di festeggiare! Ecco due ricette per il menù di Natale Se vi occorrono altre idee, potete trovarle nel libro de Il Cucchiaio d’Argento: La tavola in festa. Manuale a tutto tondo, con ricette preziose e scintillanti idee décor. IN TAVOLA Tessuto in raso e ricamato FISCHBACHER, tovaglioli OROCRUDO, piatti GEMINIANO COZZI, caraffe IVV, coupes, bicchieri e salepepe GIBERTO VENEZIA, portacandele e decorazioni in ceramica ALESSI, posate MEPRA. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Natale o Capodanno, non importa: ogni festa inizia con un antipasto che stupisce. Un’idea semplice ma d’effetto, perfetta per chi ama la leggerezza e i sapori freschi: couscous con gamberi, ananas, finocchi e arancia. Un equilibrio perfetto tra dolce, agruma - facebook.com facebook
