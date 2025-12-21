P er il nostro pranzo, un menu di Natale che rispetta la tradizione, il servizio “buono” di una volta e la purezza dei ricami. Ma anche qualche colorato tocco eccentrico per rendere la mise en place meno formale. E i dolci? A mai finire. Gatti e Albero di Natale: come sopravvivere all’attacco felino (e salvare gli addobbi) X Leggi anche › È tempo di festeggiare! Ecco due ricette per il menù di Natale Se vi occorrono altre idee, potete trovarle nel libro de Il Cucchiaio d’Argento: La tavola in festa. Manuale a tutto tondo, con ricette preziose e scintillanti idee décor. IN TAVOLA Tessuto in raso e ricamato FISCHBACHER, tovaglioli OROCRUDO, piatti GEMINIANO COZZI, caraffe IVV, coupes, bicchieri e salepepe GIBERTO VENEZIA, portacandele e decorazioni in ceramica ALESSI, posate MEPRA. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si inizia con un antipasto di pesce bianco, poi una zuppa imperiale e l'arrosto di vitello. E il dolce? C'è l'imbarazzo della scelta

Leggi anche: Senatore comunista inizia a parlare ma si vomita addosso. Imbarazzo in Francia, poi arriva la spiegazione (video)

Leggi anche: Zuppa di pesce napoletana: com’è fatta e dove mangiarla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Natale o Capodanno, non importa: ogni festa inizia con un antipasto che stupisce. Un’idea semplice ma d’effetto, perfetta per chi ama la leggerezza e i sapori freschi: couscous con gamberi, ananas, finocchi e arancia. Un equilibrio perfetto tra dolce, agruma - facebook.com facebook