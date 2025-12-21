Show al Franchi | Mandragora apre Kean chiude L’Udinese crolla 5-1

FIRENZE – Doveva essere una serata di tensione, si è trasformata in una goleada liberatoria. La Fiorentina, accolta allo stadio tra le contestazioni, risponde sul campo. Finisce 5-1 contro l’Udinese. Una partita senza storia, decisa da un episodio chiave dopo pochi giri di lancette. L’avvio dei friulani è aggressivo, ma all’8? cambia tutto. Il portiere Okoye tocca la palla con le mani fuori area per fermare Kean lanciato a rete. Rosso diretto. L’Udinese resta in dieci e la partita si inclina. La Fiorentina alza il ritmo e al 21? passa: punizione di Mandragora, deviazione della barriera e palla in rete. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

