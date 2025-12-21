Show al Franchi | Mandragora apre Kean chiude L’Udinese crolla 5-1

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Doveva essere una serata di tensione, si è trasformata in una goleada liberatoria. La Fiorentina, accolta allo stadio tra le contestazioni, risponde sul campo. Finisce 5-1 contro l’Udinese. Una partita senza storia, decisa da un episodio chiave dopo pochi giri di lancette. L’avvio dei friulani è aggressivo, ma all’8? cambia tutto. Il portiere Okoye tocca la palla con le mani fuori area per fermare Kean lanciato a rete. Rosso diretto. L’Udinese resta in dieci e la partita si inclina. La Fiorentina alza il ritmo e al 21? passa: punizione di Mandragora, deviazione della barriera e palla in rete. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

Leggi anche: Mandragora segna su rigore al Sassuolo, ma Kean non la prende bene...

Leggi anche: Kean apre, Gudmundsson chiude: la Fiorentina torna a vincere in Conference League

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Orban show al Franchi: l’Hellas sbanca Firenze al 93’ e respira salvezza; Fiorentina-Hellas Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Hellas Verona 1-2: diretta live e risultato finale | Serie A.

Mandragora risponde a Kostic: è 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Juve - 1 tra Fiorentina e Juventus nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.