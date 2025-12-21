Mancano sempre meno giorni a Natale e a Livorno e nella provincia è caccia agli ultimi regali. Secondo il sondaggio Confesercenti– Ipsos, il 62% dei cittadini acquisterà anche da un punto vendita fisico, con una spesa media di 250 euro a persona. I regali più scelti rispecchiano la tendenza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Shopping natalizio, a Livorno per gli ultimi regali si preferisce il negozio di quartiere agli acquisti online

Leggi anche: Natale, corsa agli ultimi regali: torna protagonista il negozio di vicinato

Leggi anche: Poste Italiane, ad Avellino e provincia crescono gli acquisti online per i regali di Natale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Torna il Taxi Social per il Natale 2025; Annullato il mercatino di Natale in via Ricasoli, il sindaco: L'idea non mi piaceva ma...; Festa di Natale in corso Amedeo con la musica dei Licantropi; Via Grande, inaugurate le piazzette dedicate ai livornesi illustri: i nomi.

Natale 2025, Confesercenti: acquisti in negozio per 6 livornesi su 10 - Il Natale entra nel vivo anche a Livorno e nei comuni della provincia: tra oggi e la vigilia gli italiani saranno a caccia degli ultimi doni, e i negozi tornano protagonisti. livornopress.it

ROMA - Domani, domenica 21 Dicembre, giornata di shopping natalizio, ancora a ROMA, Piazza degli Euganei (MONTE SACRO-TUFELLO) dalle 8 alle 19, vi aspettiamo! - facebook.com facebook