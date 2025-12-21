Sgomberi a Roma dopo Natale focus su Casapound e SpinTime

Il caso del centro sociale Askatasuna di Torino ha riportato l’attenzione sugli sgomberi di altri immobili occupati in altre città d’Italia. A Roma, in particolare, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza dovrebbe occuparsene dopo le festività natalizie, con focus su occupazioni storiche come quella di Casapound all’Esquilino e lo SpinTime in via Santa croce in Gerusalemme. Secondo l’ Ansa, se ne discuterà dopo la chiusura del Giubileo del 6 gennaio. Nello specifico, l’immobile di proprietà del Demanio occupato dall’ estrema destra è sesto nella lista degli sgomberi della prefettura capitolina, davanti al centro sociale di San Giovanni dove si trovano anche molti minorenni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sgomberi a Roma, dopo Natale focus su Casapound e SpinTime Leggi anche: Roma, gruppo di manifestanti contro la sede di Casapound: lancio incrociato di oggetti dopo il corteo pro Palestina Leggi anche: Gaza, cardinale Pizzaballa in visita prima del Natale: focus su parrocchia e aiuti umanitari Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sgomberi a Roma, il nodo CasaPound: 6° nella lista della Prefettura, l'ipotesi di un accordo per liberare il palazzo; Torino, duri scontri tra manifestanti e polizia alla manifestazione per Askatasuna; Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; La mappa degli sgomberi dopo quello di Askatasuna. Sgomberi a Roma, dopo Natale focus su Casapound e SpinTime - Dopo quanto successo a Torino con l'Askatasuna, le attenzioni potrebbero ricadere, subito dopo le festività natalizie, su Roma. tg24.sky.it

