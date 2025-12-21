Sforbiciata da 300 milioni in manovra | così il governo taglia il Fondo sviluppo e coesione
Dopo una lunga maratona in commissione Bilancio la manovra 2026 è pronta per andare nell'aula del Senato. Il testo del governo Meloni è stato modificato in più parti: misure e risorse aggiuntive che hanno accontentato i (litigiosi) partiti di maggioranza. Ma nella versione del provvedimento che. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Bonus fondo pensione neonati da 300 euro in Manovra, il piano del Governo
Leggi anche: Intesa governo-banche eroga 300 milioni salva manovra. Bce valuta oro Stato
Manovra, cosa prevede l'emendamento per gli affitti brevi; Pensioni, arriva una mini-stretta sulle anticipate. Imprese, tornano i fondi: ecco i correttivi alla manovra; Manovra, stretta sulle banche: cala la deducibilità delle perdite; Rai, Fdi contro i tagli previsti in Manovra: con 30 milioni in meno rischio prepensionamenti.
Manovra, tornano i fondi per le imprese e arriva una mini stretta sulle pensioni anticipate. Tutti gli interventi - Il mandato ai quattro relatori a riferire in Aula è arrivato in serata, attorno alle 18:45. ilgazzettino.it
Stretta sulle pensioni. Le ultime modifiche su lavoro, Tfr e tasse - Dalle correzioni alla legge di bilancio presentate in Commissione il governo ripesca alcune delle misure saltate in precedenza. repubblica.it
Pensioni, arriva una mini-stretta sulle anticipate. Imprese, tornano i fondi: ecco i correttivi alla manovra - Il mandato ai quattro relatori a riferire in Aula è arrivato in serata, attorno alle 18:45. ilmessaggero.it
Il Presidente Franco Aceto guida la delegazione calabrese nella capitale belga per denunciare una "maxi-sforbiciata" ai fondi PAC che minaccia di sottrarre alla regione 40 milioni di euro l'anno nella programmazione 2028-2034, mettendo a rischio migliaia di - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.