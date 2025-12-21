Settimana carica di positività Cena e tavolata di squadra

La settimana della Vuelle si conclude con un momento di convivialità e positività. Dopo aver ottenuto una vittoria importante davanti ai propri tifosi e aver visto le inseguitrici perdere terreno, la squadra ha ritrovato il sorriso. Giovedì, capitan Bucarelli è tornato ad allenarsi, e la serata di venerdì ha rafforzato lo spirito di gruppo. Una cena di squadra presso il ristorante da El Ciri ha confermato l’unità del team, un valore che si riflette anche nei successi sul campo.

Una settimana felice per la Vuelle che vuole concluderla nel modo migliore. Domenica scorsa la squadra è tornata alla vittoria davanti al suo pubblico, poi le due inseguitrici, Brindisi e Cividale, hanno toppato la gara di recupero per riacciuffare i biancorossi che sono rimasti in vetta da soli, giovedì capitan Bucarelli è tornato ad allenarsi con i compagni e la sera hanno festeggiato insieme al ristorante da El Ciri, a due passi dall'arena, punto di riferimento del club dove lo chef Maurizio ha ospitato dirigenti, giocatori, staff tecnico e i dipendenti che lavorano in sede. Una bella tavola apparecchiata per Natale, alla quale manca solo una cosa per poter brindare: la vittoria di oggi contro Rieti, che consentirebbe alla Vuelle di rimanere in testa alla classifica in solitaria almeno fino al 28 dicembre.

