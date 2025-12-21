Sette famiglie si uniscono per inaugurare una nuova struttura polifunzionale, pensata per rispondere alle diverse esigenze della comunità. La parola chiave scelta da Pia Manzi, mamma di due ragazzi disabili di 19 anni, è “fiducia”. La sua testimonianza rappresenta un esempio di impegno e speranza, e conclude così il racconto di questa iniziativa.

“ Fiducia ” è la parola chiave scelta da Pia Manzi, mamma di due ragazzi di 19 anni disabili, per descrivere la sua esperienza e la sua storia di tutti i giorni all’evento di fine anno di rete TikiTaka. "Per noi genitori di ragazzi con disabilità - racconta Pia - la fiducia nelle relazioni è fondamentale. Cerchiamo persone che camminino con noi, relazioni con altre famiglie con problemi simili con cui confrontarci e praticare quel prezioso passaparola necessario per trovare contatti e servizi sul territorio". Così, spontaneamente, da una serie di relazioni nate in seno alla Rete TikiTaka, Pia Manzi e altre sei famiglie con ragazzi disabili hanno dato vita al gruppo “We have a dream”, che organizza attività nel tempo libero dei ragazzi e weekend fuori casa, coordinato da Giovanni Vergani e Francesca Orofino (operatori di TikiTaka). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sette famiglie lanciano la sfida. Una nuova struttura polifunzionale

Leggi anche: Educare i bambini a una corretta alimentazione, la nuova sfida delle famiglie italiane

Leggi anche: Dopo lo sgombero dal motel, famiglie occupano una struttura demaniale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Casalecchio di Reno, i sette cuccioli sono stati sequestrati e affidati a una struttura autorizzata, dove riceveranno le cure necessarie, e dopo la confisca definitiva saranno accolti da alcune famiglie - facebook.com facebook