Serviva una follia di Okoye portiere dell’Udinese per vedere la prima vittoria in campionato della Fiorentina
La Fiorentina ottiene la prima vittoria in campionato travolgendo 5 a 1 l’Udinese reduce dalla vittoria contro il Napoli. Partita pesantemente condizionata dall’espulsione del portiere friulano avvenuta intorno all’ottavo minuto del primo tempo. Viola comunque ultima a 9 punti. Fiorentina-Udinese: l’analisi del match. La partita si mette subito in discesa per la Fiorentina, che già dall’8º minuto si ritrova in superiorità numerica grazie all’uscita avventata di Okoye, che travolge Kean lanciato verso la porta, lasciando così i suoi compagni in dieci. Al 19’, ci prova Albert Gudmundsson con un gran tiro dal limite dell’area che centra in pieno il palo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
