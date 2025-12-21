Serie D | le scelte di Becattini Rosadi in porta
Il Terranuova Traiana si avvicina alla fine del 2025 con buoni risultati, puntando a consolidare la posizione in classifica. La squadra lavora per chiudere l’anno nel miglior modo possibile, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita. Serie D: le scelte di Becattini. Rosadi in porta.
TERRANUOVA Il Terranuova Traiana prova a chiudere con il botto un 2025 da incorniciare, tra salvezza ai play-out e ora ad un passo dalla zona playoff. Per i biancorossi l’ultima del girone di andata si terrà questo pomeriggio allo stadio Luigi Muzi contro l’Orvietana, compagine che conosce molto bene la serie D e contro la quale il Terranuova, finora, non ha mai vinto. Dopo aver disputato i playoff di categoria nella passata stagione, la squadra allenata da Rizzolo si trova adesso incagliata nei bassifondi della classifica a quota 17 punti, mentre i ragazzi di Becattini, a 25, insidiano il gruppo di testa delle big. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
