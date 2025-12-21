Serie D | l’allenatore dei bianconeri ritrova i suoi attaccanti in una gara fondamentale Il Sansepolcro non può fallire con il Camaiore Ciampelli lancia dall’inizio Vitiello e Belli
Il Sansepolcro si appresta a disputare una partita importante contro il Camaiore, una sfida che torna dopo oltre mezzo secolo. L’allenatore dei bianconeri ha riaccolto in gruppo i suoi attaccanti, puntando su Vitiello e Belli dall’inizio. Si tratta di un appuntamento cruciale per la squadra, che non può permettersi di perdere in questa fase della stagione.
SANSEPOLCRO Il Sansepolcro conclude l’andata del campionato in Versilia, dove a distanza di 51 lunghi anni ritrova sulla sua strada il Camaiore, avversaria che era diventata quasi tradizionale nella prima metà degli anni ’70. Da quel momento, i destini delle sue squadre non si erano più incrociati fino alla data di oggi, che segna un bivio importante per entrambe, impegnate da neopromosse nella ricerca della salvezza. I bianconeri occupano la terz’ultima posizione di classifica, i blu-amaranto li precedono di tre lunghezze dopo il colpaccio per 3-0 nel posticipo di Siena, che evidentemente ha avallato la bontà dei rinforzi operati nel mercato di dicembre: il portiere Pierallini, il centrocampista Remedi dal Gavorrano e l’attaccante Nieri al fianco di Magazzu, autore di una doppietta al "Franchi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Serie D: ancora assente bomber Vitiello tra i bianconeri. Il Sansepolcro a Prato. Ciampelli studia le mosse
Leggi anche: Serie D: arriva l’Orvietana con i bianconeri che non possono fallire. Sansepolcro al Buitoni. Ciampelli per la svolta
Serie D: i bianconeri superati nel derby ora sono alla ricerca di almeno due pedine per ampliare l’organico. Ciampelli: "Sansepolcro, un vero peccato» - SANSEPOLCRO Perdere così fa male, alla classifica quanto al morale del Sansepolcro, che tuttavia ha rimesso a nudo i suoi problemi congeniti. msn.com
BREAKING NEWS ITALIA SERIE D Marco Didu è il nuovo Allenatore del ChievoVerona. L’A.C. ChievoVerona è lieta di annunciare che è il nuovo allenatore della Prima Squadra. #allenaremania #ChievoVerona #SerieD - facebook.com facebook
Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore della Serie A 2024/25 durante il Gran Galà del Calcio #Calcio #SerieA #GranGalàDelCalcio x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.