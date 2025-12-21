Il Sansepolcro si appresta a disputare una partita importante contro il Camaiore, una sfida che torna dopo oltre mezzo secolo. L’allenatore dei bianconeri ha riaccolto in gruppo i suoi attaccanti, puntando su Vitiello e Belli dall’inizio. Si tratta di un appuntamento cruciale per la squadra, che non può permettersi di perdere in questa fase della stagione.

SANSEPOLCRO Il Sansepolcro conclude l’andata del campionato in Versilia, dove a distanza di 51 lunghi anni ritrova sulla sua strada il Camaiore, avversaria che era diventata quasi tradizionale nella prima metà degli anni ’70. Da quel momento, i destini delle sue squadre non si erano più incrociati fino alla data di oggi, che segna un bivio importante per entrambe, impegnate da neopromosse nella ricerca della salvezza. I bianconeri occupano la terz’ultima posizione di classifica, i blu-amaranto li precedono di tre lunghezze dopo il colpaccio per 3-0 nel posticipo di Siena, che evidentemente ha avallato la bontà dei rinforzi operati nel mercato di dicembre: il portiere Pierallini, il centrocampista Remedi dal Gavorrano e l’attaccante Nieri al fianco di Magazzu, autore di una doppietta al "Franchi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: l’allenatore dei bianconeri ritrova i suoi attaccanti in una gara fondamentale. Il Sansepolcro non può fallire con il Camaiore. Ciampelli lancia dall’inizio Vitiello e Belli

