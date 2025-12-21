Serie D girone H | la capolista Paganese frenata dai pali e da un superlativo Piras

Tempo di lettura: 2 minuti Nel big match del girone H di serie D, non è bastata un’ottima Paganese per avere la meglio del quotato Fasano, squadra che sta disputando un campionato di vertice. I campani hanno sfiorato il gol in avvio con un gran destro di Piga dalla lunga distanza deviato con difficoltà dal portiere mentre al 20’ è stata la traversa negare la gioia del gol a Costanzo con i pali incustoditi. Poi i pugliesi si sono resi pericolosi con la punizione di Corvino e soprattutto con Diaz che ha messo incredibilmente fuori quasi in area piccola sugli sviluppi di un assist al bacio di Corvino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

