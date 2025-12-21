Tempo di lettura: 5 minuti L’Ischia chiude il proprio girone di andata battendo allo stadio “Mazzella” nel derby campano la Nocerina per 2-1, regalandosi così un natale felice e sereno. Numeri da capolista per la squadra isolana che conquista la sesta vittoria consecutiva tra le mura amiche. Un’Ischia che vince e convince ma soprattutto con tanto cuore e capace di reagire all’iniziale vantaggio dei molossi. Tre punti fondamentali firmati ancora una volta da Kone (settimo sigillo in campionato) e da Manfrelotti sempre più decisivo ed importante nello scacchiere di mister Corino. Il “Mazzella” festeggia così una vittoria pesante, di quelle che lasciano il segno, arrivata contro un avversario come la Nocerina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie D, girone G: Ischia-Nocerina 2-1, sesta vittoria consecutiva in casa

