Serie C Puliservice continua la propria marcia fantastica | battuta anche Gioia Tauro

Ed è ancora 3-0. La Puliservice Reggio Calabria stende anche l’ital Soft Gioia Tauro. Era una gara da prendere “con le molle” considerando che, all’interno del girone, la formazione delle piana era stata l’unica nel riuscire a strappare un punto alle amaranto complice il 2-3 della sfida d’andata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

