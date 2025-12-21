Serie C Puliservice continua la propria marcia fantastica | battuta anche Gioia Tauro
Ed è ancora 3-0. La Puliservice Reggio Calabria stende anche l’ital Soft Gioia Tauro. Era una gara da prendere “con le molle” considerando che, all’interno del girone, la formazione delle piana era stata l’unica nel riuscire a strappare un punto alle amaranto complice il 2-3 della sfida d’andata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Serie C, Puliservice continua la sua marcia vittoriosa: 3-0 alla Pallavolo Jonica
Leggi anche: Serie C, la Puliservice continua a vincere: bel 3-0 contro Pizzo
Serie C, Puliservice continua la sua marcia vittoriosa: 3-0 alla Pallavolo Jonica; Puliservice: Suelen Oliveira svela i segreti della squadra imbattuta.
Serie C, Puliservice continua la propria marcia fantastica: battuta anche Gioia Tauro - Terminando in vetta, con il titolo di campionesse d’inverno già conquistato, le pallavoliste reggine si prepareranno al big match dell’11 gennaio ... reggiotoday.it
Serie C, Puliservice continua la sua corsa e vince ancora: allungo sulla vetta - La capolista è già proiettata verso la prossima sfida, in trasferta contro la Rodinò Costruzioni Siderno ... reggiotoday.it
Puliservice, il volo continua. Vittoria 0-3 anche a Filadelfia - Il team, associata al progetto Sportspecialist, continua il suo percorso netto o quasi. reggiotv.it
Tablet per studiare, lavorare, guardare serie, giocare. Da Riparalo trovi soluzioni Apple e Samsung per ogni esigenza e per ogni budget, perfette da mettere sotto l’albero (o da regalarti senza scuse). Affidabili, versatili e pronti all’uso. Pagamento dil - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.