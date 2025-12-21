Serie A Sassuolo-Torino 0-1 La decide ancora Vlasic | gol e highlights

Reggio Emilia porta bene al Torino. Nella 16ª giornata di Serie A i granata passano 1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, grazie al sangue freddo di Nikola Vlasic dal dischetto. Una vittoria di carattere, sofferta e meritata, che consente alla squadra di tornare a casa con tre punti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

serie sassuolo torino 0Serie A: il Torino batte il Sassuolo 1-0, gol di Vlasic su rigore - Palla da una parte, portiere dall'altra e granata in vantaggio. ansa.it

