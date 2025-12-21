Serie A la Fiorentina travolge l' Udinese E il Torino segna la seconda vittoria
FIORENTINA-UDINESE Alla 16esima giornata di campionato la Fiorentina trova la sua prima vittoria dell'anno in Serie A. La squadra di Vanoli sconfigge con un sonoro 5-1 l'Udinese. La gara viene indirizzata al minuto 8 quando viene espulso il portiere friulano Okoye. I toscani ne approfittano e vanno a segno con Mandragora al 21', Gudmunsson al 42' e Ndour al 45' chiudendo la prima frazione sul tre a zero. Nella ripresa poi si scatena Kean. Il centravanti mette a segno una doppietta al 56' e 58'. Per l'Udinese rete di Solet al 66'. Una boccata di ossigeno per la Fiorentina che resta comunque all'ultimo posto in classifica a quota 9. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Serie A, la Fiorentina travolge l'Udinese e conquista la prima vittoria in campionato
Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Genoa batte l’Udinese, Pulisic regala la vittoria al Milan col Torino
Probabili Formazioni Fiorentina vs Udinese: Preview Serie A, Assenze, Dove Guardare, Quote di Scommessa e Pronostico Finale; Stagione disastrosa e la Fiorentina sprofonda in Serie B; Giorgia Meloni, El Pais la lancia: Stella emergente e decisiva in Europa | .it; Sigfrido Ranucci, l'attentato? Una firma sull'esplosivo: ora tutto torna | .it.
Serie A: La Fiorentina vince la prima gara in campionato, Udinese travolta 5-1 - Ci sono volute ben sedici giornate ma la Fiorentina è infine riuscita a rompere il digiuno e a vincere la prima partita in campionato. ansa.it
Serie A, la Fiorentina travolge l'Udinese e conquista la prima vittoria in campionato - 1 l'Udinese, rimasta in dieci da inizio primo tempo per l'espulsione del portiere Okoye. msn.com
Fiorentina-Udinese 5-1, gol e highlights: prima vittoria in campionato per la Viola - 1, gol e highlights: prima vittoria in campionato per la Viola ... sport.sky.it
FIORENTINA FINALLY GET A WIN IN SERIE A THIS SEASON x.com
La Fiorentina è a un bivio. Ultimi in classifica, -8 dalla salvezza e un rischio Serie B sempre più concreto. Commisso pensa a una mossa disperata: Fabio Paratici per salvare la Viola - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.