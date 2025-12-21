FIORENTINA-UDINESE Alla 16esima giornata di campionato la Fiorentina trova la sua prima vittoria dell'anno in Serie A. La squadra di Vanoli sconfigge con un sonoro 5-1 l'Udinese. La gara viene indirizzata al minuto 8 quando viene espulso il portiere friulano Okoye. I toscani ne approfittano e vanno a segno con Mandragora al 21', Gudmunsson al 42' e Ndour al 45' chiudendo la prima frazione sul tre a zero. Nella ripresa poi si scatena Kean. Il centravanti mette a segno una doppietta al 56' e 58'. Per l'Udinese rete di Solet al 66'. Una boccata di ossigeno per la Fiorentina che resta comunque all'ultimo posto in classifica a quota 9. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, la Fiorentina travolge l'Udinese. E il Torino segna la seconda vittoria

Leggi anche: Serie A, la Fiorentina travolge l'Udinese e conquista la prima vittoria in campionato

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Genoa batte l’Udinese, Pulisic regala la vittoria al Milan col Torino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Probabili Formazioni Fiorentina vs Udinese: Preview Serie A, Assenze, Dove Guardare, Quote di Scommessa e Pronostico Finale; Stagione disastrosa e la Fiorentina sprofonda in Serie B; Giorgia Meloni, El Pais la lancia: Stella emergente e decisiva in Europa | .it; Sigfrido Ranucci, l'attentato? Una firma sull'esplosivo: ora tutto torna | .it.

Serie A: La Fiorentina vince la prima gara in campionato, Udinese travolta 5-1 - Ci sono volute ben sedici giornate ma la Fiorentina è infine riuscita a rompere il digiuno e a vincere la prima partita in campionato. ansa.it