La Fiorentina dà un calcio alla crisi e ottiene la prima vittoria in campionato, dopo ben sedici giornate. La squadra di Vanoli supera 5-1 al Franchi l' Udinese, trovando la migliore prestazione della stagione. Un successo che può dare maggiore fiducia a giocatori e ambiente per la lotta salvezza. I viola sono ancora ultimi con 9 punti, dietro a Pisa (11) e Verona (12), a cinque punti da Parma e Genoa quartultime. Il prossimo impegno in trasferta a Parma diventa a questo punto fondamentale. Vanoli passa alla difesa a 4, con Parisi alto a destra, una scelta che dà subito i suoi frutti. Il match si mette subito bene per la Fiorentina con l'espulsione di Okoye al 9'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Serie A, la Fiorentina travolge l'Udinese e conquista la prima vittoria in campionato

Leggi anche: Serviva una follia di Okoye (portiere dell’Udinese) per vedere la prima vittoria in campionato della Fiorentina

Leggi anche: Serie A, Parma-Udinese è 0 a 2. E a Marassi c'è la prima vittoria per De Rossi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Probabili Formazioni Fiorentina vs Udinese: Preview Serie A, Assenze, Dove Guardare, Quote di Scommessa e Pronostico Finale; Stagione disastrosa e la Fiorentina sprofonda in Serie B.

Serie A, la Fiorentina travolge l'Udinese e conquista la prima vittoria in campionato - 1 l'Udinese, rimasta in dieci da inizio primo tempo per l'espulsione del portiere Okoye. msn.com