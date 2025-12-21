Serie A Juventus-Roma 2-1 Stadium in festa | gol e highlights

21 dic 2025

La partita tra Juventus e Roma, valida per la Serie A, si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. L’incontro, disputato all’Allianz Stadium, ha visto i bianconeri prevalere grazie alle reti di Chico Conceicao e Lois Openda. Un risultato che ha animato l’ambiente e concluso il 2025 in modo positivo per la Juventus.

L’ultimo impegno casalingo del 2025 regala una notte da ricordare ai tifosi della Juventus. All’Allianz Stadium i bianconeri superano 2-1 la Roma al termine di una gara intensa e combattuta, decisa dalle reti di Chico Conceicao e Lois Openda. Inutile ai fini del risultato finale il gol. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

