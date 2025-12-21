Serie A Juventus-Roma 2-1 | Conceição e Openda rilanciano i bianconeri

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma nella sedicesima giornata di Serie A, con il risultato di 2-1. Grazie ai gol di Conceição e Openda, i bianconeri si sono riavvicinati alla zona Champions, salendo a 29 punti e riducendo lo svantaggio dai giallorossi, fermi a 30. La partita ha evidenziato un equilibrio tra le due squadre, che proseguono la loro corsa nel campionato italiano.

La Juventus vince il big match contro la Roma e si riavvicina alla zona Champions. All’ Allianz Stadium, nella sedicesima giornata di Serie A, i bianconeri si impongono 2-1, salendo a 29 punti, a una sola lunghezza dai giallorossi ( 30 ). Decisive le reti di Conceição nel finale di primo tempo e di Openda nella ripresa; inutile, ai fini del risultato, il gol di Baldanzi al 76’. Primo tempo: equilibrio e fiammata bianconera nel finale. Avvio con qualche rischio per la Roma già al 7’, quando Cristante calcia verso la propria porta e costringe Svilar a un intervento provvidenziale. La Juventus risponde subito con Locatelli, ma ancora il portiere giallorosso si fa trovare pronto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

serie a juventus roma 2 1 concei231227o e openda rilanciano i bianconeri

© Thesocialpost.it - Serie A, Juventus-Roma 2-1: Conceição e Openda rilanciano i bianconeri

Leggi anche: Juventus-Roma 2-1, Openda e Conceiçao regalano la vittoria ai bianconeri

Leggi anche: Juventus-Roma 2-1, Spalletti vola a -1 dal 4° posto: decidono i gol di Conceicao e Openda

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus-Roma LIVE; Serie A | Juventus-Roma | Il tabellino; Serie A, Juventus-Roma 2-1: bianconeri a un passo dalla Champions; Come corre la Juve di Spalletti: batte la Roma e torna in lotta per la Champions.

serie juventus roma 2Juventus-Roma 2-1: video, gol e highlights - La Juventus trova la seconda vittoria consecutiva in campionato e, dopo il Bologna, batte anche la Roma, che esce ancora sconfitta da uno scontro diretto. sport.sky.it

serie juventus roma 2Serie A, Juventus-Roma 2-1: Spalletti avvicina il 4° posto con Conceiçao e Openda - Con un gol per tempo i bianconeri regolano i giallorossi e si portano a - msn.com

serie juventus roma 2Juventus-Roma 2-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Conceicao e Openda, gli highlights - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.