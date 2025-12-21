Serie A Juventus-Roma 2-1 | Conceição e Openda rilanciano i bianconeri

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma nella sedicesima giornata di Serie A, con il risultato di 2-1. Grazie ai gol di Conceição e Openda, i bianconeri si sono riavvicinati alla zona Champions, salendo a 29 punti e riducendo lo svantaggio dai giallorossi, fermi a 30. La partita ha evidenziato un equilibrio tra le due squadre, che proseguono la loro corsa nel campionato italiano.

La Juventus vince il big match contro la Roma e si riavvicina alla zona Champions. All' Allianz Stadium, nella sedicesima giornata di Serie A, i bianconeri si impongono 2-1, salendo a 29 punti, a una sola lunghezza dai giallorossi ( 30 ). Decisive le reti di Conceição nel finale di primo tempo e di Openda nella ripresa; inutile, ai fini del risultato, il gol di Baldanzi al 76'. Primo tempo: equilibrio e fiammata bianconera nel finale. Avvio con qualche rischio per la Roma già al 7', quando Cristante calcia verso la propria porta e costringe Svilar a un intervento provvidenziale. La Juventus risponde subito con Locatelli, ma ancora il portiere giallorosso si fa trovare pronto.

