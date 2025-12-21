L'Inter si conferma in testa alla classifica di Serie A a Natale, grazie alla sconfitta della Roma a Torino. La squadra di Chivu conclude l'anno al primo posto, mantenendo un vantaggio importante nel cammino stagionale. La situazione si presenta favorevole ai nerazzurri, che si preparano ad affrontare le prossime sfide con fiducia.

Inter News 24 Serie A, l’Inter di Chivu chiude il 2025 al comando: la sconfitta della Roma a Torino regala il primato solitario ai nerazzurri. L’Serie A consegna all’Inter un Natale in vetta e in solitaria. Complice la sconfitta della Roma sul campo della Juventus, i nerazzurri possono godersi il primo posto in classifica senza dover condividere il primato con nessuno. A Torino, infatti, la formazione giallorossa allenata da Gian Piero Gasperini si è arresa 2-1 alla Juventus guidata da Luciano Spalletti. I bianconeri hanno indirizzato il match già nel primo tempo grazie alle reti di Francisco Conceição e Loïs Openda, portandosi sul doppio vantaggio e mettendo in controllo la gara. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, Inter sola in vetta a Natale: nerazzurri primi grazie al ko della Roma

Leggi anche: Inter Serie A, per i nerazzurri Natale in vetta! Intensità europee e maturità da grande squadra: Chivu ha ricostruito un’Inter solida e consapevole

Leggi anche: Serie A, aggancio in vetta riuscito per l'Inter: Roma ko all'Olimpico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

SERIE A - Inter sola in vetta, Milan e Napoli rallentano, si rivede la Juventus; Serie A – Napoli ko, frena il Milan. Inter da sola in vetta; L’Inter non spreca l’occasione e si prende la vetta in solitaria; Serie A, Genoa-Inter 1-2: nerazzurri da soli in vetta.

Serie A, Juventus-Roma 2-1 risultato finale: cadono i giallorossi, Inter prima da sola - Complice la sconfitta della Roma in casa della Juventus questa sera, i nerazzurri potranno godersi il primato in solitaria in campionato. msn.com