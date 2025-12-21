Serie A | finale thrilling a Cagliari col Pisa finisce 2-2

AGI - Gol e spettacolo alla Unipol Domus tra Cagliari e Pisa. Le due squadre non vanno oltre un pareggio per 2-2 nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A: I toscani vanno in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Tramoni, sul finire del primo tempo. Nella ripresa i sardi ribaltano la sfida con le reti di Folorunsho e Kilicsoy. Poi all'89esimo la squadra di Gilardino acciuffa il pari con Moreo. La formazione ospite parte subito con il piede sull'acceleratore con un calcio di punizione di Tramoni, che per poco non rischia di causare un autogol di Obert. I rossoblù reagiscono con Palestra che, dopo aver saltato Caracciolo con un sombrero, va al tiro ma trova l'opposizione di Semper. 🔗 Leggi su Agi.it

