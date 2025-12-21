Serie A | finale thrilling a Cagliari col Pisa finisce 2-2
AGI - Gol e spettacolo alla Unipol Domus tra Cagliari e Pisa. Le due squadre non vanno oltre un pareggio per 2-2 nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A: I toscani vanno in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Tramoni, sul finire del primo tempo. Nella ripresa i sardi ribaltano la sfida con le reti di Folorunsho e Kilicsoy. Poi all'89esimo la squadra di Gilardino acciuffa il pari con Moreo. La formazione ospite parte subito con il piede sull'acceleratore con un calcio di punizione di Tramoni, che per poco non rischia di causare un autogol di Obert. I rossoblù reagiscono con Palestra che, dopo aver saltato Caracciolo con un sombrero, va al tiro ma trova l'opposizione di Semper. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Basket serie B nazionale. Finale thrilling a Piombino: i Bulls passano con il guizzo di Bertocco
Leggi anche: Montagne russe Pisa: a Cagliari finisce 2-2
Cagliari-Pisa finisce 2-2: altalena di emozioni all'Unipol Domus - Nel lunch match della 16ª giornata di Serie A, emoziante pari tra le squadre di Pisacane e Gilardino: i sardi la ribaltano, i toscani la riacciuffano nel finale ... corrieredellosport.it
Cagliari-Pisa 2-2, gol e spettacolo: Moreo gela i rossoblù nel finale - Gol e spettacolo alla Unipol Domus tra Cagliari e Pisa. msn.com
Juventus-Cagliari 2-1, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Yildiz, gli highlights - I sardi hanno protestato nel primo tempo per la mancata concessione di un rigore per fallo di Kostic su ... fanpage.it
Scream Queens, il 20 dicembre 2016 andava in onda il finale di serie Creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, la serie di due stagioni, nella prima stagione segue le vicende della popolare Chanel Oberlin presidente della confraternita universit - facebook.com facebook
Si parla sempre troppo poco del grande lavoro fatto in queste stagioni da Vincenzo #Italiano, che ha conquistato la quinta finale in 4 anni alla guida di #Bologna e #Fiorentina. Tutt’altro che corazzate con budget di spesa milionari. La forza delle idee di un tecn x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.