Serie A 16° turno | Cagliari-Pisa 2-2

14.25 Divisione della posta tra Cagliari e Pisa nel 'lunch match'.I rossoblù venivano dal ko di Bergamo e salgono a 15 punti. I nerazzurri, reduci da 3 ko di fila, restano penultimi a quota 11 Pisa insidioso con Tramoni e Canestrelli, per i sardi Gaetano e Kilicsoy. Rigore per i nerazzurri: mano di Adopo, Tramoni trasforma (45'). Ripresa. Pari del Cagliari con un colpo di testa in tuffo di Folorunsho su cross di Zappa (59'). Sorpasso con un tiro angolato di Kilicsoy (71'). Il Pisa non molla e pesca il pareggio con Moreo all'89'.

Atalanta-Cagliari 2-1: gol e highlights | Serie A

