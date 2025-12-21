Sergio Mattarella benedice il riarmo | come conciliare questa posizione con l' articolo 11 della Costituzione italiana?

Recentemente, il presidente Sergio Mattarella ha espresso il suo assenso al riarmo in Italia e in Europa, in linea con le politiche dell’Unione Europea. Tuttavia, questa posizione solleva questioni riguardo alla compatibilità con i principi fondamentali della Costituzione italiana, in particolare l’articolo 11, che promuove la pace e la risoluzione pacifica dei conflitti. È importante analizzare come queste scelte si conciliino con i valori costituzionali e le implicazioni future.

Parole che alimentano diversi dubbi e numerose criticità Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha recentemente benedetto il riarmo che si sta realizzando in Italia e nel resto dell'Europa, secondo il folle e manicomiale piano della signora von der Leyen, vestale dei merc. Mattarella benedice il riarmo: "Spese per la difesa mai così necessarie, anche se poco popolari"; L'Europa si indebita per Kiev, l'Italia si riarma, Mattarella benedice. La spesa militare "è sempre stata comprensibilmente poco popolare", ma cercare pace e sicurezza internazionale è "necessario". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando ai tradizionali auguri di fine anno con le autorità politiche. «La spesa per la difesa collettiva è poco popolare ma non è mai stata così necessaria, la sicurezza nazionale e quella europea sono indivisibili». (Sergio Mattarella)

