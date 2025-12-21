Circa 50 chilogrammi di alimenti sequestrati nei locali dei Quartieri Spagnoli. È il risulto del blitz della polizia di Stato effettuato ieri sera, sabato 20 dicembre. Gli agenti hanno potuto constatare che il cibo non solo non era conservato in maniera conforme, ma non era dotato neanche della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Sequestri ai quartieri spagnoli: 50 chili di alimenti senza tracciabilità

