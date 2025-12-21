Il procuratore di Bari, Roberto Rossi, ha partecipato, questa mattina, all'iniziativa del comitato referendario di Bari ‘Giusto dire No’, organizzata davanti al teatro Petruzzelli. Durante l'evento, riporta l'Ansa, sono stati distribuiti volantini in cui erano riportate “dieci buone ragioni” per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Separazione delle carriere in magistratura, il procuratore Rossi: "Con la riforma i cittadini saranno meno tutelati"

