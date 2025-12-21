Sentieri di luce trekking e osservazione solare dalla casina reale di Ficuzza ai laghetti Coda di Riccio

21 dic 2025

Una giornata di trekking nella Riserva Naturale di Ficuzza, tra boschi e laghetti, offre l’opportunità di scoprire paesaggi naturali autentici. L’escursione prevede anche un momento dedicato all’osservazione solare, per osservare da vicino il cielo e il movimento del Sole. L’appuntamento è per sabato 10 gennaio, dalle ore 10.

Una giornata di trekking nel cuore della Riserva Naturale di Ficuzza, tra boschi, laghetti e panorami suggestivi, arricchita da un momento dedicato all’osservazione del Sole: escursione in programma sabato 10 gennaio, dalle ore 10.Verrà percorso il sentiero dell’antica ferrovia fino al Pulpito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

