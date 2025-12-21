Sensibilità al glutine | quando è una questione di testa? Lo studio di Lancet

Il glutine continua a occupare un posto centrale nel dibattito sulla salute, molto oltre le cucine e gli scaffali dei supermercati. Per chi soffre di celiachia è un nemico reale e ben definito, da evitare rigorosamente per tutta la vita. Ma intorno a questa condizione medica certa si è allargata negli anni una zona grigia sempre più affollata: quella delle persone che, dopo i pasti, sperimentano gonfiore, dolore addominale, stanchezza o un malessere difficile da decifrare e finiscono per puntare il dito contro il glutine. Una convinzione che spesso nasce dall’esperienza diretta, dal passaparola o da tentativi fai-da-te di esclusione alimentare, più che da una diagnosi. 🔗 Leggi su Open.online

Nel 1978 è stato introdotto il termine "sensibilità al glutine non celiaca" (NCGS) per descrivere un caso clinico in cui un paziente, senza celiachia, ha visto migliorare i suoi sintomi gastrointestinali persistenti eliminando il glutine dalla dieta. Oggi, la NCGS si r