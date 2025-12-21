Senigallia e la fotografia in lutto per la morte di Giorgio Pegoli

SENIGALLIA – È morto Giorgio Pegoli, figura iconica del fotogiornalismo marchigiano e nazionale. Il fotoeporter senigalliese aveva 87 anni: la notizia della sua scomparsa è stata annunciata dal figlio Simone, anche lui fotografo, con un post social: “In questo giorno doloroso, voglio ricordarti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: La scomparsa del grande Martin Parr lascia in lutto il mondo della fotografia

Leggi anche: Pescara e il calcio italiano piangono la morte di Giorgio Rumignani

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Senigallia: è morto Vittorio Lotti, signore del ballo e volto del commercio in centro storico; Senigallia: tragico incidente, è scomparso Vittorio Lotti.

E' morto Giorgio Pegoli, fotoreporter in trincea dal Vietnam all'Afghanistan: il mondo della fotografia in lutto - E' morto questa notte il fotoreporter Giorgio Pegoli e lascia a Senigallia - msn.com

Flat Time is the Right Time: la fotografia come arte tra Jesi e Senigallia - facebook.com facebook