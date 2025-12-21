Semestre filtro nel mirino | Fallimento prevedibile

Il semestre filtro si configura come un’esperienza che riteniamo complessivamente negativa, evidenziando le difficoltà incontrate e le criticità emerse. Riteniamo che molte delle problematiche siano state prevedibili, evidenziando una mancanza di pianificazione e di attenzione ai dettagli. È importante analizzare con lucidità quanto accaduto per individuare le cause e migliorare le future strategie. Semestre filtro nel mirino:

"Il semestre filtro è un’esperienza che giudichiamo totalmente negativa. Esprimiamo unanime rammarico per un fallimento più che prevedibile". È senza mezzi termini la nota del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa che prende una posizione di netta critica sulla riforma di accesso a Medicina. Secondo il Dipartimento, "il concepimento della norma che doveva rendere ‘aperto’ l’accesso ha solo spostato in avanti, complicandolo, un processo di selezione che non solo rimane, ma impatta maggiormente sugli studenti e sulle famiglie anche in termini economici". Nel dettaglio, i docenti evidenziano come "la massima parte degli studenti che riusciranno a iscriversi inizierà il percorso formativo con soli 12 crediti, o addirittura 6, perdendo di conseguenza un semestre formativo o quasi e vedendo necessariamente ritardata la carriera". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Semestre filtro nel mirino: "Fallimento prevedibile" Leggi anche: “Il semestre filtro a medicina è un fallimento, migliaia di studenti nel limbo”: la protesta degli universitari Leggi anche: Università: Manzi (Pd), 'gravi insulti Bernini a studenti per coprire fallimento semestre filtro' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Semestre filtro nel mirino: Fallimento prevedibile. Semestre filtro nel mirino: "Fallimento prevedibile" - Il verdetto del Consiglio di Scienze Veterinarie dell’Unipi: "Intervenire subito" "Causa una partenza a rilento per gli studenti e ulteriori costi per le famiglie". lanazione.it

Bernini contestata per il fallimento del semestre filtro - Il ministro dell'Università Bernini non ammette il fallimento del semestre filtro per l'ammissione a Medicina accusa gli studenti di essere comunisti ... giornaleadige.it

Il semestre filtro infiamma l’aula della Camera. Bernini: “Nessuno perderà l’anno”. M5S: “Disastro totale, si dimetta” - La ministra difende in aula la riforma del "semestre filtro" per l'accesso a medicina, garantendo che nessuno studente perderà l'anno. quotidianosanita.it

Nicola Fratoianni. . Il semestre filtro di medicina è stato un fallimento su tutta la linea. Ministra Bernini, si fermi e faccia un passo indietro. Ascolti ragazze e ragazzi, si confronti e dia risposte ai loro bisogni. Altrimenti, se non vuole o non è in grado, faccia la cosa - facebook.com facebook

Ora guarite Medicina. Dopo il fallimento del semestre filtro serve una riforma strutturale x.com

